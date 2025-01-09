مخالفات أشغال "على عينك يا تاجر"

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قال مصدر نيابي متني إن فلتانا يحصل في ملف الأشغال ووضع منشآت ثابتة وجدران دعم كبيرة وفتح طرقات لعقارات من دون أي مسوغات قانونية أو تراخيص من جهات معنية مثل المحافظة أو القائمقامية.وقال المصدر أن المخافر تتغاضى أحياناً عن هذه الأعمال الكبيرة كما حصل في منطقة مار روكز الدكوانة مثلاً، حيث أن القوى الأمنية تغاضت عن أعمال على مدى أسابيع في أراض خاصة وعامة كون المستثمر هو شخص غير مدني عليه أن يقمع هذه المخالفات أصلاً لا أن يرتكبها على عينك يا تاجر" .