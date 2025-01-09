قبل جلسة الانتخاب... هذا ما فعله مواطنون بشأن الدولار

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تهافت مواطنون إلى محلات الصرافة لتبديل الدولارات بالليرة اللبنانية، خوفا من إنخفاض سعر الصرف في حال انتخاب رئيس الجمهورية، تماما كما كان يحصل عند أي إستحقاق دستوري.وتعليقا عما جرى، قال مصدر إقتصادي "إن الدولار مستقر منذ فترة طويلة، لان مصرف لبنان ثبت سعر الصرف ولم يعد يسمح بالتلاعب به. كما أن أصحاب تطبيقات الدولار لم يعد بإمكانهم التأثير على سعر الصرف، وأبرز دليل على ذلك إستقرار الدولار عند سعر 89500 ليرة لبنانية أو 89800ليرة منذ إستلام وسيم منصوري منصب حاكم مصرف لبنان بالانابة، وسيطرة "المركزي" على سعر الصرف".