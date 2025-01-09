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لبنان

قبل جلسة الانتخاب... هذا ما فعله مواطنون بشأن الدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-01-2025 | 01:45
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تهافت مواطنون إلى محلات الصرافة لتبديل الدولارات بالليرة اللبنانية، خوفا من إنخفاض سعر الصرف في حال  انتخاب رئيس الجمهورية، تماما كما كان يحصل عند أي إستحقاق دستوري.
وتعليقا عما جرى، قال مصدر إقتصادي "إن الدولار مستقر منذ فترة طويلة، لان مصرف لبنان ثبت سعر الصرف ولم يعد يسمح بالتلاعب به. كما أن أصحاب تطبيقات الدولار لم يعد بإمكانهم التأثير على سعر الصرف، وأبرز دليل على ذلك إستقرار الدولار عند سعر 89500 ليرة لبنانية  أو 89800
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ليرة منذ إستلام وسيم منصوري منصب حاكم مصرف لبنان بالانابة، وسيطرة "المركزي" على سعر الصرف".


المصدر: لبنان 24

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