Advertisement

لبنان

بلال عبدالله: الدستور وسيلة لحماية الدولة والمجتمع

Lebanon 24
09-01-2025 | 01:47
A-
A+
Doc-P-1303407-638720093431486178.png
Doc-P-1303407-638720093431486178.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب النائب بلال عبد الله على منصة "إكس": "الدستور ليس الغاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لحماية الدولة والمجتمع اللبناني. وإذا خيّرت بين الحفاظ على الدستور أو الحفاظ على الدولة والمجتمع، فإنني بلا شك أغض النظر عن الدستور وبصورة استثنائية، وعن كل قوانين العالم للحفاظ على الدولة والمجتمع"- (المرجع الدستوري القاضي سليم العازار)".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:03 | 2025-01-09
07:21 | 2025-01-09
07:16 | 2025-01-09
07:04 | 2025-01-09
06:24 | 2025-01-09
06:13 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24