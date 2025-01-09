بلال عبدالله: الدستور وسيلة لحماية الدولة والمجتمع

كتب النائب بلال عبد الله على منصة "إكس": "الدستور ليس الغاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لحماية الدولة والمجتمع اللبناني. وإذا خيّرت بين الحفاظ على الدستور أو الحفاظ على الدولة والمجتمع، فإنني بلا شك أغض النظر عن الدستور وبصورة استثنائية، وعن كل قوانين العالم للحفاظ على الدولة والمجتمع"- (المرجع الدستوري القاضي سليم العازار)".

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