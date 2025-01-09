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لبنان

مسعد: الشعب مصدر السلطات وغالبيته تريد اليوم وصول قائد الجيش للرئاسة

Lebanon 24
09-01-2025 | 01:59
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رأى النائب شربل مسعد في بيان أن "مسار التغيير الذي بدأ منذ ثورة 17 تشرين يتجسد اليوم ان شاء الله بوصول العماد جوزاف عون الى قصر بعبدا".

ولفت إلى أن "هذا الشخص الذي هو خارج التموضعات الحزبية والطائفية والأحزاب التقليدية فرض نفسه و احترامه على الداخل و الخارج نتيجة عمله الجاد والعادل في المؤسسة العسكرية، كلنا أمل أن يكون وصوله الى قصر بعبدا ولادة جديدة للجمهورية اللبنانية".
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ختم: "الشعب مصدر السلطات وغالبيته تريد اليوم وصول قائد الجيش إلى سدة الرئاسة".
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