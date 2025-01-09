في حولا ورب ثلاثين.. العدّو ينفّذ عمليات نسف كبيرة

نفذ العدو الإسرائيلي بعد منتصف الليل عمليات نسف كبيرة في بلدة حولا لجهة بلدة ميس الجبل.



كما نفذّ أيضاً عمليات نسف في رب ثلاثين عند الساعة الثالثة فجرًا.

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