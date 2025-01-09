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لبنان

في حولا ورب ثلاثين.. العدّو ينفّذ عمليات نسف كبيرة

Lebanon 24
09-01-2025 | 02:49
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نفذ العدو الإسرائيلي بعد منتصف الليل عمليات نسف كبيرة في بلدة حولا لجهة بلدة ميس الجبل.

كما نفذّ أيضاً عمليات نسف في رب ثلاثين عند الساعة الثالثة فجرًا.
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