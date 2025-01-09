سليم عون لبرّي: "ليش عم نقرا الدستور.. بدنا نطبقو؟"

انطلقت عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية.



وفي بداية الجلسة، توجه النائب سليم عون للرئيس نبيه بري خلال تلاوة بعض مواد الدستور قائلاً: "دولة الرئيس.. ليش عم نقرا الدستور.. بدنا نطبقو؟"

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