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لبنان

الجميل لـ"الثنائي الشيعي": البلد لنا جميعاً

Lebanon 24
09-01-2025 | 04:39
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في مداخلة له خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قال النائب سامي الجميل: "عام 2008 لم يكن لـ"الكتائب" حضور نيابي خلال جلسة انتخاب الرئيس ميشال سليمان بسبب استشهاد نائبين منها".

أضاف:" في العام 2008 تم تكريس سابقة دستورية أسفرت عن انتخاب سليمان رئيساً آنذاك واعترضنا عليها آنذاك وإثر ذلك ذهبنا إلى المجلس الدستوري ورفضنا أي مخالفة للدستور".
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وقال:" نحن نعيش في بلد يشهد احتلالاً إسرائيلياً ووجوداً لسلاح الميليشيات.. أتمنى أن نشهد فتح صفحة جديدة وأقول للثنائي الشيعي أن البلد لنا جميعاً ولن نقبل أن يعيش أي لبناني الاضطهاد والتخوين الذي عشناه".

وشكر الجميل الدول التي ساعدت لبنان لانتخاب رئيس، لافتا إلى أنّه "أي طلب ضد سيادة لبنان هو مرفوض بالنسبة لنا كما أننا لا نقبل أي تحريض بين اللبنانيين".
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