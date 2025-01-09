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لبنان

العيشية ... بلدة قائد الجيش تتحضر لإعلانه رئيساً للجمهورية

Lebanon 24
09-01-2025 | 04:56
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تتحضر بلدة العيشية في منطقة جزين لاعلان قائد الجيش جوزف عون رئيساً للجمهورية.

ورفعت صور القائد والاعلام اللبنانية وجهزت الخراف لنحرها فور اعلانه رئيسا للجمهورية.
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