أبو الحسن: متفائلون رغم التحديات واسم العماد جوزاف عون كان أوّل خياراتنا

علّق أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن على جلسة الانتخاب اليوم، قائلا :"دائما متفائلون رغم التحديات، واسم العماد جوزاف عون كان أوّل خيارات اللقاء الديمقراطي، واليوم تأييده من قبلنا هو من أجل المضي قدما لأحداث خرق، ونذهب اليوم إلى هذه الجلسة لكي نصوت للاستقرار وللجيش اللبناني ولل1701 ولاتفاق الطائف وإعادة بناء الدولة".

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وقال في حديثٍ تلفزيوني: "ان قائد الجيش بما يشكل وعلى المستوى الشخصي نجمع عليه، وكل المرشحين ومنهم الكثير من الأصدقاء وأصحاب الكفاءة، ولكن نحن نتحدث عن مرحلة تحتاج إلى حسم الخيار من أجل أرضية وطنية متماسكة واحتضان عربي ودولي، لأنه مهما يكن المرشح، فان لم يكن محتضنا عربيا ودوليا نكون ندفع البلد الى الشلل".



وأشار إلى أنه "لا يمكننا عزل لبنان عن محيطه العربي، وآن الأوان ليكون لبنان اولاً"، ودعا "الزملاء في المجلس النيابي اليوم الى هذا التوافق الوطني لأنه انتصار لكل لبنان"، مشدداً على انه "من الخطأ ان نقارب أي مسألة وطنية من منطلق المنتصر والمهزوم"، مؤكداً ان "انتصار لبنان يكون بوحدته الداخلية".



وختم: "التواصل مع الرئيس نبيه بري وكل الكتل، لم ولن بينقطع، لأننا نؤمن بالحوار وكنا دائماً ضد عزل أي فريق لبناني. فنحن شركاء ببناء مستقبل لبنان، ومن الخطأ أن يفكر أحد بعزل الآخر"، مشيرا إلى ان "الخطوة التالية بعد انتخاب الرئيس، الشروع بالاستشارات النيابية من أجل تشكيل حكومة التي ستضع بدورها بيانها الوزاري، وفي البيان يجب ان يُؤخذ بعين الاعتبار الطائف والاستقرار والـ1701 وبرنامج اقتصادي اجتماعي واصلاحي يُلبي طموحات اللبنانيين وإستعادة حقوق الناس وأموالهم، ويلبي شروط مؤسسات المجتمع الدولي".