"منخلص اليوم".. عدوان يكشف: هذا ما قاله بري لي

قال النائب جورج عدوان: "رئيس مجلس النواب نبيه برّي قال لي "بتاخد كلمتي ومنخلص اليوم".

وأضاف في في حديث للـ"ام تي في": "الوقفة هي لإعطاء قيمة لتصويتهم في الدورة الثانية".