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لبنان

"منخلص اليوم".. عدوان يكشف: هذا ما قاله بري لي

Lebanon 24
09-01-2025 | 05:41
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قال النائب جورج عدوان: "رئيس مجلس النواب نبيه برّي قال لي "بتاخد كلمتي ومنخلص اليوم".
 
وأضاف في في حديث للـ"ام تي في": "الوقفة هي لإعطاء قيمة لتصويتهم في الدورة الثانية".
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