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لبنان

حصل على صوتين... من اقترع لشبلي ملاط؟

Lebanon 24
09-01-2025 | 05:45
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أفادت معلومات صحافيّة أنّ النائبين أسامة سعد وملحم خلف هما من صوّتا لشبلي ملاط، خلال جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة.
 
 
 
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شبلي ملاط

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