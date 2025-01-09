صورة للودريان في بيروت... هذا ما قام به بعد جلسة الإنتخاب

بعد رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة، التٌقِطَت صورة للموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان مع السفير الفرنسيّ هيرفيه ماغرو والوفد المُرافق لهما، في أحد المقاهي في بيروت.

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