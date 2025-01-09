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لبنان

صورة للودريان في بيروت... هذا ما قام به بعد جلسة الإنتخاب

Lebanon 24
09-01-2025 | 05:59
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بعد رفع رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة، التٌقِطَت صورة للموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان مع السفير الفرنسيّ هيرفيه ماغرو والوفد المُرافق لهما، في أحد المقاهي في بيروت.
 
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