ميقاتي: المرحلة المقبلة هي لاحترام الدستور وتطبيق القوانين والقرارات الدولية

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح لدى دخوله الى مجلس النواب بعد ظهر اليوم: الحكومة قامت بجهد كبير خلال السىنتين الفائتتين ونجحت على الاقل في الحفاظ على هيكلية الدولة.

وعما اذا كان سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة قال: هناك استشارات نيابية في القصر الجمهوري الاسبوع المقبل، وفي ضوئها تتحدد الامور.

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وردا على سؤال قال: "كتلة لبنان القوي" لم تجتمع بعد لتقرر مرشحها لرئاسة الحكومة.

وعما اذا كان مستعدا لتولي المسؤولية مجددا قال: انا بحاجة الى فترة راحة ولكن اذا اذا كانت هناك اي ضرورة فانا دائما في خدمة البلد في اي موقع اكون فيه.

وقال: لم يتم التوصل الى" ديل كامل"ولكن الاكيد ان المرحلة المقبلة هي مرحلة الاحترام الكامل للدستور، تطبيق القوانين كاملة وتطبيق القرارات الدولية. هذا هو الاتفاق الحاصل. اما موضوع الاسماء وشكل الحكومات وتركيبتها فهذا امر سابق لاوانه.

وقال: في خلال توليّ رئاسة الحكومة، كانت علاقاتي ممتازة مع قائد الجيش ، وهو يحترم دائما مقام رئاسة الوزراء وفي الوقت نفسه احترم حرصه على السيادة اللبنانية واقدر ذلك.