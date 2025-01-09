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لبنان

سلوم: انتخاب عون اولى معالم قيام دولة القانون والمؤسسات

Lebanon 24
09-01-2025 | 07:46
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تقدّم نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم باسم  صيادلة لبنان ونقابتهم، من اللبنانيين، "بأحرّ التهاني القلبيّة، لانتخاب العماد جوزاف عون، الصديق الكبير، رئيساً للجمهورية اللبنانية ، ومن زوجته الصديقة الحبيبة السيدة نعمت عون ،والاحبّاء  في قيادة الجيش اللبناني، لاسيّما مكتب القائد".
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واضاف: ان "هذا الانتخاب انّما يشكّل اولى معالم قيام دولة القانون والعدالة ، دولة كرامة المواطن وحقّه في الحصول على الدواء والاستشفاء الجيّد ، دولة المؤسّسات التي تحمي القطاعات الحيوية ولا تقتصّ منها او تقضي عليها لاعتبارات شخصيّة ، لصالح التهريب اللاشرعي والمتدني الجودة."

واكّد ان "صيادلة لبنان يجدّدون مرّة تلوَ الاخرى العهد في تأدية واجبهم الانساني تجاه مرضاهم  رغم كل ما عانوه من مظالم وتجني وتعدّي، ورغم كل ما عانوه من تدمير واستشهاد ، العهد في المساعدة في مشروع قيامة الدولة ، الدولة لكل اللبنانيين".
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