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لبنان

أجواء احتفالية في عكار بعد اعلان العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية

Lebanon 24
09-01-2025 | 08:07
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افاد مندوب "الوكالة الوطنية" للاعلام باجواء احتفالية تعم عكار بعد اعلان انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية.
وانطلقت مسيرات سيارة جابت القرى والبلدات كما اطلقت العيارات النارية و المفرقعات ابتهاجا
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كما رفعت صور للرئيس  المنتخب
وصدرت سلسلة بيانات من هيئات سياسية ومجتمع مدني وفاعليات مباركة، ومتمنية ان ينهض البلد من جديد بعهده.
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