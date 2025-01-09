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لبنان
أجواء احتفالية في عكار بعد اعلان العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية
Lebanon 24
09-01-2025
|
08:07
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افاد مندوب "الوكالة الوطنية" للاعلام باجواء احتفالية تعم عكار بعد اعلان انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية.
وانطلقت مسيرات سيارة جابت القرى والبلدات كما اطلقت العيارات النارية و المفرقعات ابتهاجا
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كما رفعت صور للرئيس المنتخب
وصدرت سلسلة بيانات من هيئات سياسية ومجتمع مدني وفاعليات مباركة، ومتمنية ان ينهض البلد من جديد بعهده.
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