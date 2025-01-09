أجواء احتفالية في عكار بعد اعلان العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية

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افاد مندوب "الوكالة الوطنية" للاعلام باجواء احتفالية تعم عكار بعد اعلان انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية.وانطلقت مسيرات سيارة جابت القرى والبلدات كما اطلقت العيارات النارية و المفرقعات ابتهاجاكما رفعت صور للرئيس المنتخبوصدرت سلسلة بيانات من هيئات سياسية ومجتمع مدني وفاعليات مباركة، ومتمنية ان ينهض البلد من جديد بعهده.