شخصيات دينية وسياسية هنأت بانتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية

هنأت عدد من الشخصيات الدينية السياسية الرئيس جوزاف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية.

الحريري: انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية إحياء الأمل بإعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية

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أشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الى أنه "مبروك للبنان، الدولة والشعب، انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، وإحياء الامل باعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية لمواجهة التحديات الصعبة وما اكثرها في هذه الايام... مبروك فخامة الرئيس العماد جوزاف عون". أشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الى أنه "مبروك للبنان، الدولة والشعب، انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، وإحياء الامل باعادة الحياة الى المؤسسات الدستورية لمواجهة التحديات الصعبة وما اكثرها في هذه الايام... مبروك فخامة الرئيس العماد جوزاف عون".

شقير: بداية واعدة ومشرقة للبنان



كتب رئيس تجمع "كلنا بيروت" ورئيس "الهيئات الاقتصادية" الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة "اكس":



"ألف مبروك للبنان والشعب اللبناني إنتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، وكلنا أمل أن يشكل هذا الحدث الهام بداية واعدة ومشرقة للبنان تستجيب لتطلعات اللبنانيين في بناء دولة عصرية مستقرة آمنة ومزدهرة.



ومن موقعنا نتطلع لتعاون إيجابي وبناء مع فخامته لكل ما فيه مصلحة الشعب والوطن".

أمل أبو زيد بارك بانتخاب الرئيس جوزاف عون



نشر النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس" صورة للرئيس المنتخب العماد جوزاف عون وأرفقها بتعليق :"مبروك فخامة الرئيس العماد جوزف عون إبن بلدة العيشية الحبيبة وهنيئاً لمنطقة جزين بانتخاب رئيس من أبنائه".



وأضاف: "كلنا أمل أن يفتح هذا الانتخاب صفحة جديدة في لبنان وان ينجح الرئيس الجديد في حفظ السيادة وقيادة البلاد إلى شاطىء الأمان والاستقرار كما نجح في قيادة معركة فجر الجرود".

سكاف: يستأهل بلدنا هذه الفرحة

هنأت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية.



وكتبت سكاف، عبر منصة "أكس": "بيستاهل بلدنا هالفرحة بعد ٨٠٠ يوم من الفراغ الرئاسي، مبروك انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا، واللي بيخلينا نبارك هوي خطاب القسم الرئيس. وعدنا بدولة مؤسسات، وقال هذا عهدي، من كل قلبنا بنتمنى انو هالخطاب يتطبق خلال ٦ سنين، وما يدخلّوه بخطاب الحصة وتقاسم النفوذ".

عباس ابراهيم: نستقبل عهدا يحمل أملا بفتح صفحة جديدة من الوفاق الوطني





نستقبل عهدا جديدا يحمل معه أملا بعمل المؤسسات الدستورية لما فيه خير المواطنين وجعل جراح الحرب تلتئم وفتح صفحة جديدة من الوفاق الوطني المستند الى الحوار كما نص عليه اتفاق الطائف.

مبروك للبنان". كتب اللواء عباس ابراهيم على صفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "انتُخب اليوم قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية ليصبح الرئيس الرابع عشر في تاريخ لبنان. بهذا الاستحقاق الدستوري تطوى صفحة 802 يوما من الفراغ في رأس السلطة وتُختتم مرحلة صعبة عاشها لبنان كان آخرها حرب مدمرة امتدت لعام ونصف العام.نستقبل عهدا جديدا يحمل معه أملا بعمل المؤسسات الدستورية لما فيه خير المواطنين وجعل جراح الحرب تلتئم وفتح صفحة جديدة من الوفاق الوطني المستند الى الحوار كما نص عليه اتفاق الطائف.مبروك للبنان".

القصيفي: خطاب القسم يتلاقى مع امنيات اللبنانيين وتطلعاتهم

رحب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، بانتخاب العماد جوزاف عون، مهنئا ب"انتهاء مرحلة الشغور الرئاسي التي طالت"، مقدرا "الإجماع الذي رسى على انتخابه في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ لبنان".



ونوه بـ"مضمون خطاب القسم وما ورد فيه من أفكار تتلاقى مع امنيات اللبنانيين وتطلعاتهم"، متمنيا أن "تتحلق جميع الأطراف من حوله في ورشة كبرى لتحقيقها".



واثنى نقيب المحررين على" إشارة الرئيس عون الى إحترامه لحرية الاعلام وحرية التعبير والحرص على الحريات العامة". ودعا" الصحافيين والاعلاميين إلى مواكبة المرحلة المقبلة بكل مسؤولية وموضوعية لأن مسؤوليتهم توازي مسؤولية السياسيين كونهم العين الراصدة وصانعي الرأي، وأن يكونوا عاملا ايجابا في ورشة الانقاذ المنتظرة".





المفتي قبلان: مبروك لفخامة الرئيس جوزاف عون



أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي: "مبروك لفخامة الرئيس جوزاف عون، واللحظة لإنقاذ واقع لبنان المعقّد جداً، ومشهد البلد والمنطقة فوق صفيح ملتهب، ولبنان يقوم ويستمر بالشراكة الوطنية والعيش المشترك، ولا وحدة وطنية ولا عيش مشتركا بلا شراكة سياسية وثيقة، والتفرد عدو الأوطان، والتشكيل الحكومي ميزان "لبنان إلى أين"، ويجب أن يربح لبنان بكل مكوناته الوطنية، والخارج يمتهن الخراب، والذي نعوّل عليه من فخامتكم أن تكون مركز الضمانة الوطنية وسط منطقة تغلي بالأزمات".

المطران إبراهيم: مسؤوليات جسيمة وتحديات كبيرة تنتظركم



هنأ رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم قائد الجيش العماد جوزاف عون بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية، متمنيًا له "التوفيق في قيادة البلاد وسط التحديات الكبيرة التي تواجهها". وأكد أن "هذه المرحلة تتطلب حكمة وشجاعة استثنائية لمعالجة الأزمات التي تعصف بلبنان".



وفي بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الأبرشية، شدد المطران إبراهيم على أن "العماد جوزاف عون يواجه مسؤوليات جسيمة تتجاوز حدود التحديات التقليدية". وقال: "إن انتخابكم رئيسًا للجمهورية يأتي في وقت دقيق وحساس يتطلب رؤية واضحة وحلولًا جذرية للأزمات التي أثقلت كاهل الوطن والمواطن، وكلنا ثقة بحكمتكم ووطنيتكم للعمل مع كل الأطراف من اجل بناء لبنان الجديد."



واضاف: " فخامة الرئيس تحديات كثيرة تنتظركم ومنها محاربة الفساد، الأزمة الإقتصادية، الإستقرار السياسي، استقلالية القضاء، معالجة ازمة النزوح، اعادة الثقة الدولية بلبنان واستقدام الدعم لإعادة الإعمار والنهوض بالبلاد، اعادة الشباب اللبناني المنتشر في العالم والإستفادة من خبراته في بناء لبنان الجديد، واوجه دعوة صادقة الى كل الأطراف في لبنان الى توحيد الجهود والعمل من اجل المصلحة الوطنية لا المصلحة الشخصية."



وأشاد"بشخصية العماد عون التي تجمع بين الانضباط العسكري والرؤية الوطنية"، قائلاً: "لقد أثبتم من خلال قيادتكم للجيش اللبناني قدرتكم على اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة. واليوم، نعوّل على حكمتكم في قيادة البلاد نحو برّ الأمان."



وختم المطران ابراهيم البيان بالدعاء للبنان ورئيسه الجديد، متمنيًا أن" يكون عهده بداية لمسيرة الإنقاذ الوطني"، ومؤكدًا أن" الكنيسة ستبقى شريكة في العمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ودعم مسيرة الإصلاح".

حردان: ثبت أن التوافق الداخلي من أهم شروط حل المعضلات



هنأ رئيس الحزب "السوري القومي الاجتماعي" أسعد حردان في تصريح، العماد جوزاف عون "بانتخابه رئيساً للجمهورية"، متمنيا له "النجاح في مسؤولياته على رأس الدولة، تفعيلا لدور مؤسسات الدولة وتعزيزا للوحدة الوطنية وتحصينا للاستقرار الداخلي على الصعد كافة، وتمسكا بالثوابت والخيارات الوطنية دفاعا عن أرض لبنان وسيادته وكرامة اللبنانيين".



وقال: "لقد ثبت أن التوافق الداخلي، هو من أهم الشروط لحل المعضلات وإنجاز الاستحقاقات ومعالجة المشاكل والأزمات"، مشددا على ان "ينسحب هذا التوافق الذي سعى اليه دولة الرئيس نبيه بري، التفافا حول رئيس الجمهورية المنتخب، لمواجهة كل التحديات، خصوصاً العدوانية الصهيونية المتمادية، وترجمة هذا التوافق من خلال الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، تتحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاه البلد والناس".



وأشار الى ان الرئيس عون، "آتٍ من قيادة مؤسسة الجيش اللبناني، وهذه المؤسسة العسكرية شكلت وتشكل صمام أمان يصون وحدة لبنان واللبنانيين. وما نأمله للبنان بكل قواه، أن تتعزز فيه روحية العمل الدؤوب من أجل تفعيل المؤسسات وتحصين الوحدة وحماية الاستقرار والسلم الاهلي على قاعدة الثوابت والخيارات الوطنية".

تقي الدين تمنى للرئيس النجاح في تحقيق مصالح اللبنانيين



كتب رئيس حزب "الوفاق الوطني"بلال تقي الدين عبر صفحته على منصة "إكس ": "أتقدم بخالص التهنئة لفخامة الرئيس جوزيف عون المنتخب وأتمنى له كل التوفيق والنجاح والسداد في تحقيق مصالح الشعب اللبناني ، والعمل من أجل خير اللبنانيين" .

مكاوي مهنئأ: آن الأوان لنبني دولة المؤسسات