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لبنان

أول تعليق من هوكشتاين بعد انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية.. إليكم ما قاله

Lebanon 24
09-01-2025 | 08:20
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في أول تعليق على انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية، قال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إن "انتخاب جوزاف عون خطوة نحو السلام والاستقرار في لبنان". 
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