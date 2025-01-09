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لبنان

السفير الإيراني مهنئاً بانتخاب عون رئيساً للجمهورية: مثلث "جيش شعب مقاومة" يجب ان يستمر

Lebanon 24
09-01-2025 | 08:31
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هنأ السفير الايراني مجتبى أماني "للشعب اللبناني انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، والتوافق يجب ان يكون مستمراً في نهج الحكومة الجديدة لمواجهة التهديد المستمر على لبنان".

وأضاف: "هناك مثلث ذهبي "جيش شعب مقاومة" وهذا المثلث يجب ان يستمر والمقاومة جزء من لبنان". 
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