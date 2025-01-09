السفير الإيراني مهنئاً بانتخاب عون رئيساً للجمهورية: مثلث "جيش شعب مقاومة" يجب ان يستمر

هنأ السفير الايراني مجتبى أماني "للشعب اللبناني انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية، والتوافق يجب ان يكون مستمراً في نهج الحكومة الجديدة لمواجهة التهديد المستمر على لبنان".



وأضاف: "هناك مثلث ذهبي "جيش شعب مقاومة" وهذا المثلث يجب ان يستمر والمقاومة جزء من لبنان".

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