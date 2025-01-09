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لبنان

كيف علّقت إسرائيل على انتخاب جوزاف عون؟

Lebanon 24
09-01-2025 | 08:57
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رحب وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، معرباً عن أمله أن يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار.

وقال ساعر عبر حسابه على منصة "إكس": "آمل أن يساهم هذا الاختيار في تحقيق الاستقرار، ومستقبل أفضل للبنان وشعبه، وعلاقات جوار جيّدة". (الإمارات 24)
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