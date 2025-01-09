كيف علّقت إسرائيل على انتخاب جوزاف عون؟

رحب وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان، معرباً عن أمله أن يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار.



وقال ساعر عبر حسابه على منصة "إكس": "آمل أن يساهم هذا الاختيار في تحقيق الاستقرار، ومستقبل أفضل للبنان وشعبه، وعلاقات جوار جيّدة". (الإمارات 24)