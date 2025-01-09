من قصر بعبدا... الصور الأولى لجوزاف عون على كرسيّ الرئاسة

التقط الزميل المصوّر نبيل اسماعيل الصور الأولى لرئيس الجمهوريّة المُنتخب جوزاف عون على كرسيّ الرئاسة في قصر بعبدا.

وكان عون انتُخِبَ اليوم بـ99 صوتاً، وتوجّه إلى قصر بعبدا بعد تلقيه التهاني في مجلس النواب.