Advertisement

لبنان

السفير البريطاني: انتخاب عون رئيسا بارقة أمل للبنان والمملكة المتحدة مستعدة لتقديم الدعم

Lebanon 24
09-01-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1303746-638720421167166093.png
Doc-P-1303746-638720421167166093.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: نهنئ الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية ونتمنى للعهد الجديد النجاح في قيادة البلاد نحو التقدم والازدهار
lebanon 24
09/01/2025 19:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية ترى في انتخاب عون "بارقة أمل" للبنان
lebanon 24
09/01/2025 19:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يهنئ جوزيف عون عقب انتخابه رئيسا للبنان: كلنا ثقة بأن لبنان سيتجاوز تداعيات العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
09/01/2025 19:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير دولة قطر: أبارك لفخامة الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية وللشعب اللبناني الشقيق
lebanon 24
09/01/2025 19:52:30 Lebanon 24 Lebanon 24

السفير

البريطاني:

انتخاب

رئيسا

بارقة

للبنان

والمملكة

المتحدة

مستعدة

لتقديم

الدعم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:48 | 2025-01-09
12:38 | 2025-01-09
12:35 | 2025-01-09
12:32 | 2025-01-09
12:30 | 2025-01-09
12:25 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24