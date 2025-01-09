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لبنان

الدفاع المدني: انتشال جثمان شهيد من حي المعتقل في الخيام

Lebanon 24
09-01-2025 | 10:55
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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، انه "في إطار مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في بلدة الخيام للأسبوع الرابع على التوالي، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البلدة سابقًا، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون الكامل مع الجيش اللبناني، من انتشال جثمان شهيد من حي المعتقل في بلدة الخيام.
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وتم نقل الجثمان إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

كما ستُستأنف صباح يوم غدٍ عمليات البحث والمسح الميداني في الموقع ذاته، إلى حين العثور على جميع المفقودين".
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