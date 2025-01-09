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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في مرجعيون بأن القليعة احتفلت بانتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية، فجابت مسيرات سيارة القرى والبلدات المجاورة. كما أطلقت المفرقعات ابتهاجا ورفعت صور للرئيس المنتخب وزينت الساحات بالأعلام اللبنانية وقرعت أجراس الكنائس وعلت أصوات الزغاريد والأغاني الوطنية.كما تجمع الأهالي وسط ساحة البلدة للاحتفال بهذا الحدث العظيم للبنان واللبنانيين جميعا.