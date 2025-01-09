تفجيرات ضخمة يُسمع دويُّها في الجنوب.. فما طبيعتها؟

نفذ الجيش الاسرائيلي، تفجيرات ضخمة في محيط عيتا الشعب - منطقة الدواوير، سمع دويها في بلدات جنوبية عدة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية.



كما نفذ عمليات نسف عنيفة في بلدة كفركلا ومحيط الوزاني، وفجر عدة منازل في منطقة الخرزة بين بلدتي رامية وعيتا الشعب الحدوديتين في قضاء بنت جبيل.

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