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لبنان

وزير الدفاع يُكلّف رئيس الأركان بتأمين قيادة الجيش

Lebanon 24
09-01-2025 | 11:15
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وقّع وزير الدفاع الوطني موريس سليم قراراً بتكليف رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده تأمين قيادة الجيش بالإنابة. ويُعمل بهذا القرار اعتبارا من 9/1/2025 ولحين تعيين قائد أصيل للجيش.
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