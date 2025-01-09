شخصيات لبنانية تهنئ رئيس الجمهورية: مبروك للبنان وللبنانيين

هنأت عدة شخصيات بارزة في لبنان قائد الجيش العماد جوزيف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، ومن بين هذه الشخصيات:



رئيس حزب "حركة التغيير" ايلي محفوض



اعتبر رئيس حزب "حركة التغيير" ايلي محفوض، ان "خطاب الرئيس عون خطوة حقيقية في استعادة الجمهورية، من ميليشيا سرقت الدولة بالتعاون مع مجموعات خداعة امتهنت الضحك على الناس".

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وقال: "ان خطاب الرئيس المنتخب جوزاف عون خطوة حقيقية في مشوار استعادة الجمهورية من ميليشيا سرقت وظيفة الدولة بالتعاون مع مجموعات خدّاعة امتهنت لعبة الضحك على الناس لكنها سقطت في شرّ سلوكياتها، ولأن العناوين مطمئنة نستبشر خيرًا بعهد مكتوب على قدرة النجاح لأنه وصل بحاضنة قوامها نواب ينتمون لمؤسسات حزبية تؤمن بالدولة وبالدستور وبالقانون، فإلى العمل المؤسساتي دُر لنستعيد لبنان قويا قادرا ماسكا متماسكا، وأرض الأحلام وواحة الحرية والسلام".



الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس

اعتبر رئيس حزب "حركة التغيير" ايلي محفوض، ان "خطاب الرئيس عون خطوة حقيقية في استعادة الجمهورية، من ميليشيا سرقت الدولة بالتعاون مع مجموعات خداعة امتهنت الضحك على الناس".وقال: "ان خطاب الرئيس المنتخب جوزاف عون خطوة حقيقية في مشوار استعادة الجمهورية من ميليشيا سرقت وظيفة الدولة بالتعاون مع مجموعات خدّاعة امتهنت لعبة الضحك على الناس لكنها سقطت في شرّ سلوكياتها، ولأن العناوين مطمئنة نستبشر خيرًا بعهد مكتوب على قدرة النجاح لأنه وصل بحاضنة قوامها نواب ينتمون لمؤسسات حزبية تؤمن بالدولة وبالدستور وبالقانون، فإلى العمل المؤسساتي دُر لنستعيد لبنان قويا قادرا ماسكا متماسكا، وأرض الأحلام وواحة الحرية والسلام".

بدورها، هنأت الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس بشخص رئيسها بشارة غلام وكل أعضاء الهيئة الإدارية والهيئة العامة في بيان، "لبنان بانتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية".



وتوجهت الرابطة إلى الرئيس عون بالقول: "إن انتخابكم يأتي في وقت حساس ومصيري، ونحن على يقين بأن قيادتكم الحكيمة ستسهم في تعزيز استقرار لبنان وتوحيد أبنائه. نتمنى لكم التوفيق في مهامكم، وأن تتحقق تطلعات الشعب اللبناني في الأمن والازدهار. نأمل أن يشهد عهدكم، تحقيق الإصلاحات المنشودة، وأن يكون ركيزة لتطوير المؤسسات وتعزيز دور لبنان على الصعيدين الإقليمي والدولي".



الرابطة المارونية



كما أن الرابطة المارونية هنأت في بيان، "العماد جوزاف عون على انتخابه رئيسا للجمهورية،وانتهاء فترة الشغور الرئاسي التي طالت وامتدت لسنتين"، ورأت في "إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري بداية لمرحلة جديدة يخطو فيها لبنان نحو دولة القانون والمؤسسات،ويفيد من المناخات الدولية والعربية التي ساعدت على تحقيق هذا الإنجاز، الذي تلاقى مع إرادة سياسية جامعة في تجاوز الازمة التي خلفها الفراغ في سدة الرئاسة".



واعتبرت أن "خطاب القسم الذي القاه الرئيس عون تسوده نبرة سيادية،ويعكس توجها صارما في إدارة شؤون الدولة، والتصدي للملفات إنطلاقا من حرصه على تحقيق إنجازات نوعية تضع لبنان على طريق الحداثة والمأسسة، والعمل بهدي الدستور والقوانين، وأن اشارته إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية والتزام إتفاق الهدنة وحصرية السلاح بيد الدولة، والحياد الايجابي، واللامركزية الادارية، ووضع قانون عصري للانتخابات، وحماية ودائع المواطنين، هي إشارة جريئة تستحق المواكبة والتأييد، وتوفير أوسع حاضنة سياسية وشعبية لها لكي يتمكن من تنفيذها".



وإذ كررت الرابطة تهنئتها للرئيس عون متمنية له النجاح في ولايته، دعت "اللبنانيين من جميع الطوائف والمواقع للمبادرة إلى دعمه لمواجهة ما ينتظره من مهمات شاقة، لأن نجاحه في تحقيق برنامجه هو نجاح لكل لبنان وكل اللبنانيين".



عضو مجلس إدارة مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية هادي سوبرة



أيضاً، قال عضو مجلس إدارة مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية هادي سوبرة: "أعاد انتخابه الفرح والسعادة للبنانيين، وخلق مساحة كبيرة من الأمل بإعادة نهوض الدولة اللبنانية وفتح آفاق جديدة لمستقبل واعد للبنانيين"، مضيفاً "كلنا أمل أن نبدأ صفحة جديدة ناصعة البياض تليق باللبنانيين وتعيد الثقة بلبنان في الداخل والخارج، وتعيد العلاقات الى طبيعتها مع كل الدول الصديقة والشقيقة، خصوصاً مع الدول الخليجية الشقيقة".



وختم: "مبروك للبنان واللبنانيين".





نقيب الاطباء البيطريين نضال حسن



بدوره، هنأ نقيب الاطباء البيطريين نضال حسن في بيان، "العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسا، كما هنأ النواب على حسن الاختيار"، واعتبر أن "فوز العماد عون هو فوز للببنانيين جميعا وأنها خطوة على طريق بناء بلد القانون والمؤسسات والعيش الكريم".



هيئة أبناء العرقوب



ايضاً "هيئة أبناء العرقوب" هنأت "العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية"، متمنية له "النجاح والتوفيق في هذه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه. ان العماد جوزاف عون هو ابن الجنوب ويعرف جيدا معاناتنا في منطقة العرقوب وكان حاضرا معنا في كل المناسبات على بوابة مزارع شبعا عندما كان قائدا عسكريا للمنطقة. نأمل أن يشهد العهد الجديد بقيادته نهوض لبنان من أزماته ووضعه على سكة التعافي والنهوض".



ولفتت الى ان "نجاح الرئيس عون على رأس المؤسسة العسكرية وحفاظه على وحدة المؤسسة وحمايتها، يبشر بقدرته على الحفاظ على وحدة لبنان وحماية سيادته واستقراره وتحرير أرضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة".



مؤسسة حسن صعب للدراسات والابحاث



وفي السياق نفسه، هنأت "مؤسسة حسن صعب للدراسات والابحاث"، اللبنانيين بانتخاب الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية، وقالت في بيان : "أطيب التهاني للشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية. واضافت : انتخاب فخامته يعيد الأمل بلبنان ويعزز ثقة اللبنانيين بوطنهم".



واشارت الى ان "انتخاب رئيس جديد في لبنان يفتح صفحة جديدة ويبعث على الأمل ويجب أن يتبع الانتخابات تعيين حكومة قوية".



وختمت: "مبارك للبنان انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، وندعو ان يكون وجهه خيرا وان يتجه البلد نحو السلام والإنماء".



رئيس جامعة آل كرم في لبنان وبلدان الانتشار



أيضاً، هنأ رئيس جامعة آل كرم في لبنان وبلدان الانتشار مارون كرم وأعضاء الجامعة الرئيس العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسا للجمهورية، وقال في بيان: "حلم بناء الدولة القوية الحرة المستقلة انطلق اليوم بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، وكلنا امل ان فخامة الرئيس سيقود السفينة إلى شاطئ الأمان والازدهار من خلال حبه للوطن وحكمته التي عهدناها في قيادته للمؤسسة العسكرية، كل التوفيق له في مسيرته في الحفاظ على الأمن والاستقرار وبناء الدولة السيدة والحرة والمستقلة".



وختم: "مبروك للشعب اللبناني بأجمعه انتخاب رئيس جديد بعد فراغ دام لأكثر من سنتين، وهي بداية مشرقة لهم واملهم كبير بأن لبنان سيستعيد عافيته ودوره في المجتمعات العربية والدولية، وبان فخامته سيكون الأمل الكبير للبنانيين لاستعادة ثقتهم بالدولة".





