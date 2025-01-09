في وضح النهار.. هذا ما فعله سائق "توك توك" بفتاة في طرابلس

أقدم سائق "توك توك" على سرقة حقيبة يد من فتاة كانت تمرّ في شارع عبرين بمدينة طرابلس في وضح النهار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".



وأثارت الحادثة هذه، استياء الأهالي في المنطقة، حيث طالبوا بتكثيف الجهود الأمنية للقبض على الفاعل الذي لاذ بالفرار، ووضع حد لهذه التصرفات الإجرامية.

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