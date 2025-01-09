رئيس حزب التقدمي الاشتراكي يهنئ عون: كل التوفيق في هذه المهمة الكبيرة

هنأ رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"، قائد الجيش العماد جوزيف بانتخابه رئيس للجمهورية.



وكتب تيمور جنبلاط: "كل التوفيق للعماد جوزاف عون في هذه المهمة الكبيرة. المطلوب اليوم التفكير والعمل من أجل المستقبل، والبحث عن طريق إنقاذ لكي نخرج من المشاكل والأزمات التي يعاني منها اللبنانيون. بالشراكة والتعاون وبحكومة فاعلة، يمكن النهوض بالوطن وتحصين الدولة ومنح المواطن أملا جديدا".

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