حماس بعد انتخاب جوزيف عون: نؤكد حرصنا على السلم الأهلي في لبنان

هنأت حركة حماس، "الشعب اللبناني الشقيق بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية"، متمنية للعهد الجديد النجاح في قيادة البلاد نحو التقدم والازدهار.

وأضافت: "نؤكد حرصنا على السلم الأهلي في لبنان وبناء أفضل العلاقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، ورفض مشاريع التوطين وتوفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينين في لبنان".