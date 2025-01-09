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لبنان

بعد وصول عون إلى سدة الرئاسة... ماذا حدث على طريق القصر الجمهوري؟

Lebanon 24
09-01-2025 | 12:00
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عمت الاحتفالات طريق القصر الجمهوري احتفالاً بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ووقف المواطنون على طول الطريق رافعين صوره والأعلام اللبنانية.

كما أطلقت بلدية الحازمية المفرقعات النارية احتفالاً بانتخابه رئيساً، مع الإشارة إلى أنه من سكانها.
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