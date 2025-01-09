بعد وصول عون إلى سدة الرئاسة... ماذا حدث على طريق القصر الجمهوري؟

عمت الاحتفالات طريق القصر الجمهوري احتفالاً بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، ووقف المواطنون على طول الطريق رافعين صوره والأعلام اللبنانية.



كما أطلقت بلدية الحازمية المفرقعات النارية احتفالاً بانتخابه رئيساً، مع الإشارة إلى أنه من سكانها.

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