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لبنان

في أول اتصال مع عون بعد انتخابه رئيساً... ماذا قال له جنبلاط ؟

Lebanon 24
09-01-2025 | 12:25
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أجرى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مهنئاً بانتخابه، ومثنيا على "خطاب القسم وما أورده فيه من وعود تعزز الآمال بالانطلاق نحو لبنان الجديد".
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بدوره، شكر الرئيس عون ل"جنبلاط مواقفه الوطنية والدور الذي لعبه في سبيل تحقيق الإنجاز الرئاسي".
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