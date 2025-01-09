ماكرون يهنئ عون ويجدد دعم فرنسا للبنان

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بانتخابه رئيسا للجمهورية وجدد له دعم فرنسا للبنان.

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