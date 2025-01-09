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لبنان

عن كلام رئيس الجمهورية.. ماذا قال حسن خليل؟

Lebanon 24
09-01-2025 | 12:38
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أعلن النائب علي حسن خليل، بعد انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، أنه "عبرنا اليوم عن موقف له علاقة بإدارة هذه المعركة الانتخابية خلال المرحلة الماضية، والأهم أننا وصلنا إلى التوافق الوطني العريق، الذي أمن وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون".
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أضاف في تصريح من مجلس النواب: "اليوم، صفحة جديدة أنهت فترة الفراغ مما يتطلب تعاون كل المكونات مع بعضها، وما سمعناه من كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يشجع على بناء علاقة ثقة بين المؤسسات للوصول إلى واقع أفضل".
 
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