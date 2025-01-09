عن كلام رئيس الجمهورية.. ماذا قال حسن خليل؟

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أضاف في تصريح من مجلس النواب: "اليوم، صفحة جديدة أنهت فترة الفراغ مما يتطلب تعاون كل المكونات مع بعضها، وما سمعناه من كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يشجع على بناء علاقة ثقة بين المؤسسات للوصول إلى واقع أفضل".