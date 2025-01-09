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لبنان

ياسين يعلق على خطاب القسم... وهذا ما قاله

Lebanon 24
09-01-2025 | 12:48
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كتب وزير البيئة ناصر ياسين في منشور له عبرحسابه على منصة "إكس":

"اليوم نطوي مرحلة صعبة من تاريخ لبنان، ونفتح عهدا جديدا مع فخامة الرئيس جوزاف عون، حيث شكل خطاب القسم خارطة طريق نحو مستقبل أفضل لأبنائنا وبناتنا، ولإعادة الإعمار والتعافي".
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أضاف: "فلنعمل معا للاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لإعادة الثقة بالدولة وتعزيز المؤسسات القوية الفاعلة".

وختم: "كل الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب لبنان خلال أزماته، وأسهمت في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني".
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