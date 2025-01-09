مخزومي: كلّي ثقة بأنّ العماد عون سيكون على قدر المسوؤلية

هنأ النائب فؤاد مخزومي قائد الجيش العماد جوزاف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية، متمنياً "لفخامته عهداً مميزاً بالإنجازات ونهوض المؤسسات".

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وقال عبر حسابه على فايسبوك : "على أمل أن نكون أمام بداية لمرحلة جديدة ينعم فيه وطننا الحبيب بالوحدة والأمان".أضاف مخزومي : "كلّي ثقة بأنّ العماد جوزاف عون سيكون على قدر المسوؤلية، وأتطلع إلى أن يتم تشكيل حكومة دستورية تحظى بثقة أكثرية المجلس النيابي وتطبق الإصلاحات، وأن يستكمل تطبيق اتفاق الطائف، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، ودعم الجيش والمؤسسات الأمنية".وتمنى لـ"الشعب اللبناني عهدا جديدا يملؤه التفاؤل بالاستقرار والازدهار وانتظام مؤسسات الدولة".