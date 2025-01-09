المديرية العامة للأمن العام: النتائج النهائية لمباراة تعيين ضباط اختصاصيين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن صدور النتائج النهائية لمباراة تعيين ضباط اختصاصيين، للاطلاع على هذه النتائج يمكن مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الاقليمية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٠

او الإطلاع على الصورة المرفقة:

Advertisement



يحدد لاحقاً موعد مراجعة المرشحين الناجحين المقبولين للمديرية العامة للأمن العام يحدد لاحقاً موعد مراجعة المرشحين الناجحين المقبولين للمديرية العامة للأمن العام