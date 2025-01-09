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لبنان

المديرية العامة للأمن العام: النتائج النهائية لمباراة تعيين ضباط اختصاصيين

Lebanon 24
09-01-2025 | 13:24
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن صدور النتائج النهائية لمباراة تعيين ضباط اختصاصيين، للاطلاع على هذه النتائج يمكن مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الاقليمية اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٠١/١٠ 
او الإطلاع على الصورة المرفقة:
 
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 يحدد لاحقاً موعد مراجعة المرشحين الناجحين المقبولين للمديرية العامة للأمن العام
 
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