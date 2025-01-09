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لبنان
ابتهاجاً برئيس الجمهورية.. إصابة "يوسف" برصاصة عشوائية وحالته خطرة
Lebanon 24
09-01-2025
|
13:35
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أُصيب الشاب يوسف منير المواس، من سكان منطقة باب الرمل في طرابلس، برصاصة فوق قلبه نتيجة إطلاق النار العشوائي، ابتهاجاً بانتخاب رئيس للجمهورية.
وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تم نقل الشاب إلى مستشفى النيني بحالة حرجة، حيث يخضع للعلاج في محاولة لإنقاذ حياته.
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