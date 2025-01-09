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لبنان

في هذه الأثناء... ماذا تشهد سماء العاصمة؟

Lebanon 24
09-01-2025 | 13:40
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تشهد العاصمة بيروت، في هذه الأثناء تحليقاً مكثفاً للطيران المسير المعادي على علو منخفض.
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