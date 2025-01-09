Advertisement

لبنان

الجميل: سنعمل مع الرئيس عون لإنجاح مشروعه الوطني

Lebanon 24
09-01-2025 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1303826-638720525009723301.jpg
Doc-P-1303826-638720525009723301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، أن خطاب الرئيس جوزيف عون يعد غير مسبوق في تاريخ لبنان، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث في السياق السياسي الراهن.

وأضاف في حديث لـ "العربية" أنه سيعمل مع الرئيس عون من أجل إنجاح مشروعه الوطني، مؤكدًا على دعم الحزب الكامل لرؤية الرئيس في تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:08 | 2025-01-09
15:07 | 2025-01-09
15:02 | 2025-01-09
14:51 | 2025-01-09
14:49 | 2025-01-09
14:29 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24