الجميل: سنعمل مع الرئيس عون لإنجاح مشروعه الوطني

رأى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، أن خطاب الرئيس جوزيف عون يعد غير مسبوق في تاريخ لبنان، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث في السياق السياسي الراهن.



وأضاف في حديث لـ "العربية" أنه سيعمل مع الرئيس عون من أجل إنجاح مشروعه الوطني، مؤكدًا على دعم الحزب الكامل لرؤية الرئيس في تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

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