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لبنان

وزير الخارجية البريطاني يهنئ العماد عون بانتخابه رئيساً وهذا ما أعلنه

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:24
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هنأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء اليوم الخميس، العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسًا للبنان واعرب عبر منصة "أكس" عن "تطلعه للعمل مع حكومته لدعم استقرار البلاد وازدهاره".
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وزير الخارجية البريطاني

ديفيد لامي

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