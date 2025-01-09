وزير الخارجية البريطاني يهنئ العماد عون بانتخابه رئيساً وهذا ما أعلنه

هنأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء اليوم الخميس، العماد جوزاف عون بانتخابه رئيسًا للبنان واعرب عبر منصة "أكس" عن "تطلعه للعمل مع حكومته لدعم استقرار البلاد وازدهاره".

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