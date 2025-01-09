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لبنان

من مجلس النواب.. صور تظهر الارتياح بعد انتخاب الرئيس

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:28
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التقطت عدسة المصور الزميل علي فواز مجموعة من الصور في المجلس النيابي اثناء التهاني التي قدمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في المجلس النيابي، والى جانبهما رئيس المجلس نبيه بري.
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وأظهرت الصور الارتياح لدى كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء بعد اتمام الاستحقاق الرئاسي بنجاح.
 
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