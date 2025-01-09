من مجلس النواب.. صور تظهر الارتياح بعد انتخاب الرئيس

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التقطت عدسة المصور الزميل علي فواز مجموعة من الصور في المجلس النيابي اثناء التهاني التي قدمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في المجلس النيابي، والى جانبهما رئيس المجلس نبيه بري.وأظهرت الصور الارتياح لدى كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء بعد اتمام الاستحقاق الرئاسي بنجاح.