تفجير واندلاع نيران.. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي داخل بلدة جنوبية

استمر جيش العدو الاسرائيلي في تفجير المنازل في بلدة عيتا الشعب مساء اليوم، في قضاء بنت جبيل.

كما شوهدت النيران تندلع من الاماكن الذي تم تفجيرها، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية.