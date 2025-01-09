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لبنان

تفجير واندلاع نيران.. هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي داخل بلدة جنوبية

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:27
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استمر جيش العدو الاسرائيلي في تفجير المنازل في بلدة عيتا الشعب مساء اليوم، في قضاء بنت جبيل.
كما شوهدت النيران تندلع من الاماكن الذي تم تفجيرها، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية. 
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عيتا الشعب

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