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لبنان

بالوشاح والقلادة.. الصور الاولى لعائلة رئيس الجمهورية من قصر بعبدا

Lebanon 24
09-01-2025 | 14:51
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نشر موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية على "فيسبوك" مجموعة صور خاصة للرئيس المنتخب جوزاف عون برفقة عائلته والسيدة الأولى نعمت.
ونشر الموقع صورة للرئيس عون في مكتبه في قصر بعبدا حيث تسلّم وسام الاستحقاق اللبناني الوشاح الاكبر من الدرجة الاستثنائية والقلادة الكبرى لوسام الارز الوطني، وتلا عميد مجلس الاوسمة علي حمد تعريفاً بالوسامين والتقطت له الصور مرتديا الوشاح ومتقلّدا القلادة.
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