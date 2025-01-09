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لبنان
القومي يهنأ الشعب اللبناني بانتخاب رئيس للجمهورية
Lebanon 24
09-01-2025
|
15:02
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تقدّم الحزب السوري القومي الاجتماعي بالتهنئة من رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة المُنتخب العماد جوزيف عون، مُتمنّيًا له عهدًا مليئًا بالإصلاحات ومكافحة الفساد وتطبيق ما يصبو إليه المواطن في لبنان من إعادة انتظام للوضع المعيشي والمالي والاقتصادي، ومن حمايةٍ للسيادة، وترسيخ مفهوم دولة المواطنة.
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وشدّد في بيان على أنّ التحدّيات في وجه العهد المقبل كبيرة، وأهمّها دفع مشروع التقسيم بعيدًا ومحاولة إيجاد السبل للحفاظ على الوحدة الوطنيّة من خلال قانون انتخابي جامع خارج اي قيد طائفي، متمنية تشكيل حكومة تمثّل طموح وامال اللبنانيين.
كما يؤكّد الحزب على دور رئيس الجمهوريّة في العمل مع المجتمع الدولي على دفع الاعتداءات الصهيونيّة إلى جانب العمل العسكري المتكامل للجيش والمقاومة.
إلى هذا، هنأ القومي الشعب اللبناني على هذا الإنجاز الانتخابي في ظل ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، متمنيا للبنانيين ان يكونوا الحصن المنيع والدرع الواقي الى جانب مؤسسات الدولة لمنع اي خلل وابعاد ابواق الفتنة وتحصين المجتمع.
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