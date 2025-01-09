Advertisement

لبنان

إصابة امرأة برصاص طائش في طرابلس

Lebanon 24
09-01-2025 | 15:07
A-
A+
Doc-P-1303871-638720573852781031.jpeg
Doc-P-1303871-638720573852781031.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُصيبت امرأة في يدها بحارة الجديدة - الميناء، نتيجة الرصاص الطائش الذي يشهده عدد من مناطق طرابلس منذ بعد ظهر اليوم، في إطار الاحتفالات بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفق ما افادت مندوبة "لبنان24".
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي من طرابلس: نتطلع لانتخاب رئيس يجمع كافة اللبنانيين
lebanon 24
10/01/2025 00:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من طرابلس: نتمنى انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل متطلعين إلى رئيس يمثل كل لبنان ويجمع جميع اللبنانيين
lebanon 24
10/01/2025 00:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابتا محامي بيروت وطرابلس تشكلان لجنة لمتابعة شؤون المعتقلين اللبنانيين في سوريا
lebanon 24
10/01/2025 00:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر معلومة.. الجيش الاسرائيلي لن ينسحب بالكامل من جنوب لبنان
lebanon 24
10/01/2025 00:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

طرابلس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:18 | 2025-01-09
16:10 | 2025-01-09
15:53 | 2025-01-09
15:30 | 2025-01-09
15:17 | 2025-01-09
15:08 | 2025-01-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24