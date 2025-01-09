إصابة امرأة برصاص طائش في طرابلس

أُصيبت امرأة في يدها بحارة الجديدة - الميناء، نتيجة الرصاص الطائش الذي يشهده عدد من مناطق طرابلس منذ بعد ظهر اليوم، في إطار الاحتفالات بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفق ما افادت مندوبة "لبنان24".

Advertisement