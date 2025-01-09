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لبنان

كرامي: للاسراع في اعادة الاعمار

Lebanon 24
09-01-2025 | 15:08
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كتب النائب فيصل كرامي، اليوم الخميس، عبر حسابه على منصة "إكس":

"مبروك لكل اللبنانيين انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، ونتطلع جميعا الى الشروع الفوري في اعادة تكوين السلطة عبر حكومة مكتملة وفاعلة ومنسجمة مع مناخ التوافق الذي تجسد في المجلس النيابي في جلسة انتخاب الرئيس".
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تابع: "وشكراً لكل الدول الشقيقة ولكل أصدقاء لبنان الذين اسهموا في تظهير هذا المناخ التوافقي آملين ان يكتمل الدعم العربي والدولي للبنان بالاسراع في اعادة الاعمار ووضع خطة انقاذ للبنان".
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