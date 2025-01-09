كرامي: للاسراع في اعادة الاعمار

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"مبروك لكل اللبنانيين انتخاب فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، ونتطلع جميعا الى الشروع الفوري في اعادة تكوين السلطة عبر حكومة مكتملة وفاعلة ومنسجمة مع مناخ التوافق الذي تجسد في المجلس النيابي في جلسة انتخاب الرئيس".تابع: "وشكراً لكل الدول الشقيقة ولكل أصدقاء لبنان الذين اسهموا في تظهير هذا المناخ التوافقي آملين ان يكتمل الدعم العربي والدولي للبنان بالاسراع في اعادة الاعمار ووضع خطة انقاذ للبنان".