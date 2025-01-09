"مرحلة جديدة".. جعجع: للمرة الاولى لا ننتخب رئيسًا على يد الممانعة

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وفي حديث عبر قناة الـ "MTV"، أشار جعجع إلى أنّ "علاقة عمل بالعماد جوزاف عون منذ 8 سنوات، والمحطة الأولى كانت في 17 تشرين ولم يتجاوب مع كل الضغوط التي مارسها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله للنزول إلى الشارع ومواجهة الثورة كما ان الجيش اللبناني لم يتدخل كما كان يتدخل في السابق عبر المخابرات في الانتخابات النيابية في العام 2022 والتي خضناها في كل المناطق".تابع: "كنا نفضّل أن تأخذ الحياة السياسية في لبنان منحاها الطبيعي وما حصل اليوم بقدر فرحنا به ليس استقامة حيث يجب أن يأخذ السياسي الموقع السياسي والعسكري يأخذ الموقع العسكري. ولدى العماد جوزاف عون مشكلة كبيرة مع القاضي فادي عقيقي منذ قضية المطران موسى الحاج وحينها "جنّ جنونو" ولم يترك مرجعية في الدولة إلا وأثار معه الموضوع وتوقيف المطران حينها".وأكد جعجع أنّه "التقيت بالعماد جوزاف عون أخيرًا وقلت له "معقول انتخب حدا مش شايفو ولا مرة؟" وكان المطلوب من هذا اللقاء ما سمعتُهُ في خطاب القسم".واعتبر أنه "للمرّة الأولى نسمع الكلام الذي ورد في خطاب القسم ولدينا الكثير من الارتياح وبعدما عمل على ترجمة المبادئ العامة في موقعه كقائد للجيش اليوم نتأمل كل خير"، معتبراً انّه "معروف عن الثنائي الشيعي أنّه لا يحب العماد جوزاف عون لأنه لم يكن يتجاوب مع الطلبات غير المنطقية والضغط، والسعودية مهيأة اليوم لتكون صديقة للبنان من جديد ولكن بشرط وجود دولة".اضاف: "لم أترشح إلى رئاسة الجمهورية لأن الكثير من النواب "ما بيحملوني" ولديهم مشكلة معي لأنني بدقيقة بفركشلن ياها".وأشار إلى أنّه "حاولت مرارًا التفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ضمن حدود قناعاتنا لكن "ما قدرنا" وأرسلنا له لائحة من 10 أسماء من دون الحصول على أي إجابة".ورداً على سؤال حول "فيتو" مسؤول وحدة التنسيق في حزب الله وفيق صفا، قال إنني "لم أترشّح أصلًا وصرلي أسبوع ما نِمِت".