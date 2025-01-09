آخر معلومة.. الجيش الاسرائيلي لن ينسحب بالكامل من جنوب لبنان

نقل موقع أكسيوس، اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين أنّ "رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لا يريدان سحب القوات بالكامل من جنوب لبنان".



وبحسب الموقع، "سيتم إبقاء قوات في 3 مواقع رئيسية بجنوب لبنان”.

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