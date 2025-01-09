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لبنان

محاولات للاستفادة من وضع الدولار

Lebanon 24
09-01-2025 | 18:12
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حاولت جهات أن تستفيد من إشاعة أجواء تتعلق بوضعية سعر الدولار، قبل ساعات من انتخاب رئيس الجمهورية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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