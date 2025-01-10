الخارجية الأميركية بعد انتخاب عون رئيسا: فرصة لتحقيق هذه الأمور

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هنأت وزارة الخارجية الأميركية الشعب اللبناني على اختيار جوزاف عون رئيسا للدولة بعد عدة محاولات فاشلة في السابق.وقالت الخارجية الأميركية في بيانها: "تهنئ الولايات المتحدة الشعب اللبناني على انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية، تمثل هذه المرحلة فرصة تاريخية فيما يعمل لبنان على تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية وإرساء السلام والاستقرار الدائمين للشعب اللبناني".وعددت الخارجية الأميركية: "تمثل هذه المرحلة أيضا فرصة للدفع بالإصلاحات الحاسمة، واستعادة وظائف الحكومة، وتعزيز المؤسسات لإعادة بناء لبنان القوي والمستقر والمزدهر". (سي ان ان)